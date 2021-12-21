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В Израиле зафиксировали первый случай смерти пациента с омикрон-штаммом COVID-19

21:57, 21.12.2021
В Израиле зафиксировали первый случай смерти пациента с омикрон-штаммом COVID-19
Фото: Максим Платонов

В Израиле скончался первый пациент с омикрон-штаммом коронавируса. Ему было 65 лет. Зараженный также страдал фоновыми заболеваниями.

Уточняется, что пациент был привит от коронавирусной инфекции, однако с момента последней прививки прошло более полугода.

Фото: Максим Платонов

Премьер-министр Нафтали Беннет организовала заседание правительственной комиссии по противодействию COVID-19. На нем обговариваются дальнейшие действия по предупреждению распространения в стране штамма «омикрон», сообщает ТАСС со ссылкой на местную радиостанцию.

Тем временем в России число зараженных омикрон-штаммом коронавируса возросло до 41. Все заболевшие находятся в стационаре. Их состояние оценивается как стабильное.

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина

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