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В Минздраве назвали основные симптомы при заражении омикрон-штаммом

16:03, 21.12.2021
В Минздраве назвали основные симптомы при заражении омикрон-штаммом
Фото: mos.ru

Першение в горле и лихорадка — основные симптомы заражения штаммом «омикрон». Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

— Общие симптомы, интоксикация подчас очень сходны с течением гриппа, — приводит ТАСС его слова.

Фото: mos.ru

Сегодня стало известно, что число заразившихся омикрон-штаммом в России достигло 30. Среди них нет тяжелобольных.

На прошлой неделе британские ученые назвали одним из симптомов заражения COVID-19 потерю аппетита. Также у заразившихся новым вариантом пациентов встречаются насморк, головная боль, утомляемость, чихание и боль в горле. Среди необычных симптомов ученые назвали когнитивную дисфункцию.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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