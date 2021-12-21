В Минздраве назвали основные симптомы при заражении омикрон-штаммом
Першение в горле и лихорадка — основные симптомы заражения штаммом «омикрон». Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
— Общие симптомы, интоксикация подчас очень сходны с течением гриппа, — приводит ТАСС его слова.
Сегодня стало известно, что число заразившихся омикрон-штаммом в России достигло 30. Среди них нет тяжелобольных.
На прошлой неделе британские ученые назвали одним из симптомов заражения COVID-19 потерю аппетита. Также у заразившихся новым вариантом пациентов встречаются насморк, головная боль, утомляемость, чихание и боль в горле. Среди необычных симптомов ученые назвали когнитивную дисфункцию.
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