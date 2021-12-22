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У ревакцинированных «Спутником V» обнаружили антитела к омикрон-штамму COVID-19

03:24, 22.12.2021
У ревакцинированных «Спутником V» обнаружили антитела к омикрон-штамму COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Специалисты Центра им.Гамалеи обнаружили, что у ревакцинированных российским препаратом «Спутник V» есть антитела к омикрон-штамму коронавируса. Об этом сообщается в twitter-аккаунте вакцины.

Уточняется, что уровень нейтрализующих антител к «омикрону» в сыворотках крови ревакцинированных людей немного выше, чем уровень антител к исходному штамму коронавируса (B.1.1.1.) в сыворотках крови вакцинированных.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал, что в РФ произвели свыше 300 млн комплектов вакцин от COVID-19. Они производятся на 12 площадках. Потребность в иммунизации россиян закрывается с запасом.

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина

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