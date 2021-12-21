В Татарстане утренники в детсадах не смогут посетить родители с медотводом и одной прививкой

Фото: Роман Хасаев (архив)

В Татарстане новогодние утренники в детских садах смогут посетить родители, имеющие QR-код о перенесенном заболевании или о прохождении полного курса вакцинации. Об этом сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина.

C QR-кодом о медотводе или о вакцинации первым компонентом препарата пройти на детский праздник нельзя. На мероприятии будет действовать масочный режим, на входе в учреждение будет организован «фильтр».



Фото: Роман Хасаев (архив)

В начале ноября Минобрнауки Татарстана разъясняло: родители могут попасть на территорию детсадов без QR-кодов. Предъявлять сертификаты о вакцинации необходимо лишь при посещении утренников.

Татьяна Леухина