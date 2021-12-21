В Мордовии заведениям общепита разрешили работать до 3.00 в новогоднюю ночь

В Мордовии заведениям общепита с 24 декабря разрешили работу до 1.00. В новогоднюю ночь рестораны и кафе могут работать до 3.00. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства республики.

Заведения общепита могут работать с 8.00 до 1.00 до 11 января 2022 года. Ресторанам и кафе запрещается проводить массовые мероприятия.

Фото: realnoevremyа.ru (архив)

За минувшие сутки в регионе выявили 111 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших в республике — 39 539. Уровень коллективного иммунитета в Мордовии достиг 59,7%.

На прошлой неделе заведениям общепита в Татарстане разрешили с 20 декабря 2021 года по 10 января 2022 года работать с 6.00 до 1.00. В Новый год рестораны и кафе республики будут работать до 3.00.



Татьяна Леухина