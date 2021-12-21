Число выявленных в России случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса выросло до 41

Фото: Максим Платонов (архив)

Число выявленных в России случаев заражения штаммом коронавируса «омикрон» выросло до 41. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Все зараженные «омикроном» пациенты находятся в стационаре. Их состояние врачи оценивают как стабильное, уточнила Попова.

Она обратила внимание, что омикрон-штамм коронавируса выявили на сегодняшний день в 97 странах. Им заразились 62,3 тысячи человек.

Фото: Максим Платонов (архив)

Несколькими часами ранее замглавы Минздрава РФ Виктор Фисенко рассказал, что в стране зарегистрировано 30 случаев заражения «омикроном». Он уточнил, что среди них тяжелобольных нет.



О первом случае заражения «омикроном» в России стало известно 6 декабря. Он подтвердился у двух граждан, прибывших из ЮАР.



Татьяна Демина