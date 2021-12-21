В России произвели более 300 млн комплектов вакцин от COVID-19
В России произвели более 300 млн комплектов вакцин от COVID-19. Об этом заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров в ходе правительственного часа в Госдуме.
Препараты производятся на 12 площадках. Потребность в вакцинации населения закрывается с запасом, передает ТАСС его слова.
По состоянию на 17 декабря в России первым компонентом привились 76 523 086 человек, вторым — 70 831 362. Уровень коллективного иммунитета составляет 58,2%.
В Татарстане за сутки вакцинировались 3 012 человек. Первый компонент препарата получили 2 263 411 жителей республики, полный курс вакцинации прошли 1 859 124 человека.
Вчера Мантуров заявлял, что Россия в следующем году может производить до двух миллиардов доз вакцин от COVID-19 в год.
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