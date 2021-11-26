Главное к утру: 52 погибших в шахте «Листвяжная», «Ак Барс» проиграл СКА, в Казань приедет поезд Деда Мороза
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 26 ноября:
- Общее число погибших в результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе достигло 52 человек. Из них 38 шахтеров и 11 спасателей.
- Директора шахты «Листвяжная» на Кузбассе, его первого заместителя и начальника участка задержали в рамках уголовного дела о гибели 11 рабочих. С ними сейчас проводятся следственные действия. В ближайшее время им предъявят обвинение, и следствие будет ходатайствовать об их аресте.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов указал министру культуры республики Ираде Аюповой на несвоевременную реакцию на ситуацию, произошедшую в казанском цирке. В Сети ранее появилось видео, на котором человек, похожий на директора цирка Рамиля Шарифуллина, пытается с ножом в руках открыть запертую дверь. Президент РТ считает, что ситуация, вызвавшая общественный резонанс, требует принятия дисциплинарного взыскания.
- «Ак Барс» проиграл СКА. Встреча завершилась со счетом 3:4 (0:1, 2:2, 1:0, 0:1). В составе СКА шайбы забросили Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов, Мэт Робинсон и Никита Гусев. У «Ак Барса» отличились Никита Дыняк, Стивен Кэмпфер и Джордан Уил.
- В Казань 15 декабря прибудет специальный поезд Деда Мороза. Он отправится из Великого Устюга 5 декабря и сделает остановки в 36 российских городах. В каждом городе, куда прибудет сказочный персонаж, дети и их родители смогут принять участие в праздничных мероприятиях, отправить поздравительную открытку и получить новогодний подарок.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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