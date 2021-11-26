Поезд Деда Мороза прибудет в Казань

В Казань 15 декабря прибудет специальный поезд Деда Мороза. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Поезд Деда Мороз отправится из Великого Устюга 5 декабря и сделает остановки в 36 российских городах. В каждом городе, куда прибудет сказочный персонаж, дети и их родители смогут принять участие в праздничных мероприятиях, отправить поздравительную открытку и получить новогодний подарок.

Фото: rzd.ru

Праздничная программа на вокзале или привокзальной площади начинается за 20 минут до прибытия поезда. Для входа на вокзал и для участия в мероприятии взрослым нужно иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сданный не ранее чем за 72 часа до начала мероприятия, или QR-код.

Согласно опубликованному расписанию, поезд Деда Мороза прибудет в 9:25, а отправится в 19:00.

В прошлом году из-за пандемии COVID-19 Дед Мороз не приезжал в Казань. С ним проходила онлайн пресс-конференция.