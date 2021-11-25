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«Ак Барс» проиграл «СКА» в овертайме в регулярном чемпионате КХЛ

22:24, 25.11.2021
«Ак Барс» проиграл «СКА» в овертайме в регулярном чемпионате КХЛ
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» проиграл «СКА». Встреча завершилась со счетом 3:4 (0:1, 2:2, 1:0, 0:1).

В составе СКА шайбы забросили Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов, Мэт Робинсон и Никита Гусев. У «Ак Барса» отличились Никита Дыняк Стивен Кэмпфер и Джордан Уил.

23 ноября «Ак Барс» обыграл «Динамо-Рига» со счетом 4:2. Следующую встречу казанцы проведут в Нижнекамске против «Нефтехимика» 28 ноября, а СКА сыграет дома с череповецкой «Северсталью» 29 ноября.

СпортХоккей Татарстан

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