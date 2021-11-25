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СМИ: Выживших в шахте «Листвяжная» нет, количество погибших достигло 52

22:22, 25.11.2021
СМИ: Выживших в шахте «Листвяжная» нет, количество погибших достигло 52
Фото: ako.ru

По предварительны данным, общее число погибших в результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе достигло 52 человека, в их числе — шесть горноспасателей. В шахте никого не осталось в живых. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

Большинство тел погибших находятся там. Их поднимут после стабилизации температуры и концентрации метана.

Фото: ako.ru

Ранее врио главы МЧС Александр Чуприян сообщил о приостановке поисково-спасательных работ до утра из-за ухудшения газодинамического состояния в шахте и роста концентрации метана.

Тем временем следственный комитет задержал директора шахты «Листвяжная» на Кузбассе, его первого заместителя и начальника участка. Дело возбуждено по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». В Кемеровской области объявили траур.

Татьяна Леухина
Происшествия

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