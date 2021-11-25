На Кузбассе задержали директора шахты «Листвяжная» по делу о гибели рабочих

Директора шахты «Листвяжная» на Кузбассе, его первого заместителя и начальника участка задержали в рамках уголовного дела о гибели 11 рабочих. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

С ними сейчас проводятся следственные действия. В ближайшее время им предъявят обвинение, и следствие будет ходатайствовать об их аресте.

Фото: sledcom.ru

Врио главы МЧС Александр Чуприян доложил, что все поисково-спасательные работы на шахте «Листвяжная» приостановили до утра. Это связано с ухудшением газодинамического состояния в шахте и ростом концентрации метана, что опасно для любых работ, передает «РИА Новости».

После взрыва в шахте СК возбудил дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ч. 3 ст. 217 УК РФ), пишет ТАСС.

По предварительным данным, причина ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области — взрыв метана. В результате трагедии погибли 14 человек, пострадал 51.



Татьяна Леухина