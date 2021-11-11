Главное к утру: «Зенит» обыграл «Тарту» в Кубке ЕКВ, декабрь будет холоднее обычного
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 11 ноября:
- В исполкоме Челнов опровергли сведения о том, что пострадавшие от взрыва газа жильцы нуждаются в вещах. Руководитель управления информационной политики и по связям с общественностью исполкома Римма Мухаметзянова сообщила, что временно проживающие в общежитии пострадавшие жильцы обеспечены всем необходимым.
- В прокуратуре Саратовской области отменили постановление о возбуждении уголовного дела в отношении белоруса Сергея Савельева, который обнародовал видео с пытками заключенных в областной колонии. Теперь дело направили для проведения проверки в порядке статей 144—145 УПК России в Следственный комитет.
- В этом году погода в ноябре будет теплее, а в декабре — холоднее, чем обычно. Об этом рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев. Так, в этом месяце прогнозируется положительная температурная аномалия (+1 градус), а в декабре температура воздуха опустится ниже нормы. Тем не менее погода в остальные зимние месяцы, а также в марте ожидается в пределах нормы.
- Волейболисты казанского «Зенита» одержали победу в игре с эстонским «Тарту» в Кубке ЕКВ. 1/32 финала Кубка ЕКВ проходит в Эстонии. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Зенита» (25:21, 25:17, 25:19). А 13 ноября команда сыграет с петербургским «Зенитом».
- Авиакомпания «Аэрофлот» может попасть под санкции Евросоюза из-за ситуации на белорусско-польской границе. В Евросоюзе считают, что «Аэрофлот» перевозит в Минск мигрантов из стран Ближнего Востока, а они уже пытаются пересечь границу с Польшей. Помимо российской компании, под такие же подозрения попала турецкая авиакомпания Turkish Airlines.
realnoevremya.ruаргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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