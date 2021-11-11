Bloomberg: ЕС может ввести санкции против «Аэрофлота» из-за кризиса на белорусско-польской границе

Авиакомпания «Аэрофлот» может попасть под санкции Евросоюза из-за ситуации на белорусско-польской границе, сообщает RT со ссылкой Bloomberg.



В Евросоюзе считают, что «Аэрофлот» перевозит в Минск мигрантов из стран Ближнего Востока, а они уже пытаются пересечь границу с Польшей. Помимо российской компании, под такие же подозрения попала турецкая авиакомпания Turkish Airlines.

Какими будут санкции, пока неизвестно. Окончательное решение еще не принято. ЕС может объявить об этих мерах совместно с США и Великобританией в начале декабря.

Фото: realnoevremya.ru

И. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель считает, что Россия способна повлиять на Минск в ситуации с наплывом беженцев в Евросоюз через Белоруссию.

За последние сутки в Польше зафиксировали почти 600 попыток нелегального перехода границы со стороны Белоруссии. Вчера сейм Литвы объявил режим ЧП на границе с Белоруссией. Это первое такое решение, принятое в истории восстановленного независимого государства.

Маргарита Головатенко