Казанский «Зенит» вновь обыграл эстонский «Тарту» в Кубке ЕКВ
Волейболисты казанского «Зенита» одержали победу в игре с эстонским «Тарту» в Кубке ЕКВ. 1/32 финала Кубка ЕКВ проходит в Эстонии.
Встреча завершилась со счетом 3-0 в пользу «Зенита» (25:21, 25:17, 25:19). А 13 ноября команда сыграет с петербургским «Зенитом».
Вчера казанские спортсмены обыграли эстонцев со счетом 3:1 (21:25, 18:25, 25:20, 23:25). А в октябре волейболисты казанского «Зенита» одержали победу в игре с оренбургским «Нефтяником». Встреча прошла в столице Татарстана со счетом 3:0 (25:15, 25:11, 25:18).
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