В исполкоме Челнов опровергли сведения о том, что пострадавшие от взрыва газа жильцы нуждаются в вещах

Фото: Сергей Афанасьев (архив)

В Набережных Челнах жители дома, где взорвался газ, нуждаются в различных бытовых вещах, например, микроволновке, постельном белье и тапочках. Об этом рассказала местная жительница Оксана Рыжкова, занимающаяся сбором и раздачей одежды для горожан.

Так, после трагедии некоторые жильцы еще не могут вернуться в квартиры. Часть из них разместились у родственников, другие — в общежитии, сообщают «Челнинские известия».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Тем временем эту информацию прокомментировала руководитель управления информационной политики и по связям с общественностью исполкома Римма Мухаметзянова. По ее словам, временно проживающие в общежитии пострадавшие жильцы обеспечены всем необходимым. У них есть бытовая техника, продукты питания и одежда. А Оксана Рыжкова объявила о сборе вещей по собственному желанию.



В доме продолжаются восстановительные работы. Уже завершена расчистка этажей, где произошли обрушения. Также рабочие установили новые перекрытия, приступили к монтажу стеновых панелей. Все подробности трагедии читайте в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова