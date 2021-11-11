Эксперт КФУ рассказал, какой будет предстоящая зима

В этом году погода в ноябре будет теплее, а в декабре — холоднее, чем обычно. Об этом рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев.

Так, в этом месяце прогнозируется положительная температурная аномалия (+1 градус), а в декабре температура воздуха опустится ниже нормы. Тем не менее погода в остальные зимние месяцы, а также в марте ожидается в пределах нормы.

Фото: Максим Платонов (архив)

Аухадеев отметил, что говорить о сроках наступления снежной зимы пока рано. По его словам, первый снег обычно выпадает 28—30 октября. В этом году он появился чуть раньше — 21 октября. Устойчивый снежный покров ожидается 17—19 ноября, а вот о постоянном сказать сложно.

На следующей неделе в Татарстане синоптики обещают снегопад и метель. В следующий понедельник температура воздуха составит -5..-7 градусов.

Диана Жиленкова