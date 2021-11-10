В прокуратуре прекратили уголовное дело против белоруса, который обнародовал видео с пытками заключенных

В прокуратуре Саратовской области отменили постановление о возбуждении уголовного дела в отношении белоруса Сергея Савельева, который обнародовал видео с пытками заключенных в областной колонии. Об этом сообщила его адвокат Снежана Мунтян.

Она отметила, что на этом история не заканчивается. Теперь дело направили для проведения проверки в порядке статей 144—145 УПК России в Следственный комитет. Адвокат отметила, что узнала о прекращении уголовного расследования совершенно случайно, пишет «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В октябре сообщалось, что Савельеву вменяют неправомерный доступ к компьютерной информации в то время, пока тот сам сидел в колонии. По предварительным данным, он скопировал охраняемую законом компьютерную информацию и передал ее третьему лицу для распространения в СМИ. В результате видео с издевательствами над заключенными в тюремной больнице опубликовал портал Gulagu.net.

Диана Жиленкова