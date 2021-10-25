Главное о коронавирусе на 25 октября: антирекорд заражений в Татарстане, шесть регионов ушли на нерабочие дни

Фото: Илья Репин (архив)

Рано успокаиваться — ситуация напряженная



В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 167 новых случаев COVID-19. Всего на 25 октября в республике зарегистрировано 29 707 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 24 636 человек, в том числе 25 за минувшие сутки. Умерли за весь период 927 человек.

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал не успокаиваться в связи с положительными результатами в экономике республики. Президент напомнил, что Татарстан продолжает работать в условиях пандемии, с 30 октября по 7 ноября объявлен локдаун, и ситуация «остается напряженной».

Из-за проверок QR-кодов в торговых центрах Казани у входов образуются очереди. В минувшее воскресенье очередь образовалась у ТЦ «Мега». Посетители ждали, когда у них проверят QR-код, чтобы попасть внутрь. На входе работал только один человек, который не успевал быстро проверить всех.



Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане подтверждено 10 случаев смерти от коронавируса. От инфекции скончались семеро мужчин 1938, 1955, 1961, 1946, 1948, 1949, 1948 годов рождения. Также умерли три женщины 1933, 1943 и 1960 годов рождения.

В Татарстане в воскресенье обновился антирекорд заражений COVID-19 за сутки — 155 человек. При этом количество выздоровевших составило всего 48 человек.

В Казани разработали telegram-бот, который позволит узнать наличие той или иной вакцины в прививочных пунктах города. Запустить его намерены уже на этой неделе, в ближайшие два дня.

Разрешены прививки от коронавируса и гриппа

За последние сутки в России выявили 37 930 новых случаев коронавируса, выздоровели 20 690 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 8 279 573 человек, а выздоровевших — до 7 186 611 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 1 069 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 231 669 человек.



За последние сутки в России проведено более 594 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 867 569 человек.

В шести регионах России уже начались нерабочие дни. С сегодняшнего дня их режим действует в Пермском крае, Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Самарской и Курской областях. Продлятся они до 7 ноября.

Правительство России поручило проводить экспресс-тесты россиянам без документов о вакцинации или перенесенном заболевании при госпитализации в федеральные медучреждения в период нерабочих дней. Если совершеннолетнего гражданина госпитализировали, ему сделают ПЦР-тест.



Фото rastimdetey.ru

Из перечня противопоказаний к вакцинации от коронавируса «Спутником V» исключили грудное вскармливание. Изменения внесли в инструкцию к препарату от 15 октября. При этом клинические испытания по применению препарата «Гам-ковид-вак» у женщин, кормящих грудью, и младенцев не проводились. Неизвестно, способны ли действующие вещества, входящие в состав вакцины, проникать в грудное молоко. Перед принятием решения о вакцинации кормящей женщины необходимо оценить риски.

Центр «Вектор» впервые опубликовал фото дельта-штамма коронавируса. Одну из мутаций вируса, которая вызывает наибольшую обеспокоенность, сняли под микроскопом.

Федеральные учреждения культуры, кроме театров и музеев, будут закрыты в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. При этом медучреждения в нерабочие дни продолжат оказание высокотехнологичной и неотложной помощи гражданам.

Врач-вирусолог Евгений Тимаков рассказал, что в России каждый восьмой ребенок, переболевший коронавирусом, сталкивается с постковидным синдромом. Около 13% детей имеют постковидный синдром, как у взрослых. На вопрос о детской вакцинации Тимаков ответил двояко: она потребуется, если население не будет иметь антител к коронавирусу, и не потребуется, если дети сформируют иммунитет. В этом случае вакцинация потребуется только для детей из группы риска.



Фото: Максим Платонов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала россиянам приложить максимум усилий для борьбы с пандемией коронавируса, чтобы «хорошо встретить Новый год». Она рекомендовала людям использовать нерабочие дни для того, чтобы привиться.



Жительница Астраханской области отсудила 1 млн рублей за смерть 60-летнего супруга от коронавируса, которому вовремя не оказали медицинскую помощь. Адвокатам впервые в России удалось отсудить такую сумму компенсации за смерть пациента от COVID-19.

У актера Валерия Гаркалина, госпитализированного с коронавирусом, начался сепсис. Представитель народного артиста России Наталья Теплова рассказала, что врачи пока ничего не говорят и не дают никаких прогнозов и комментариев.

В Мурманской области с 30 октября введут QR-коды, об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис. Они потребуются гражданам для посещения учреждений культуры, общепита и фитнес-клубов. До этого сообщалось, что с 30 октября QR-коды необходимо будет предъявить для заселения в гостиницы. В регионе вводится самоизоляция для непривитых и не переболевших коронавирусом пожилых людей.

Фото: Максим Платонов

С 1 декабря QR-коды вводит Калмыкия. Их нужно будет предъявить для посещения заведений общественного питания, учреждений культуры, развлечений и организаций, оказывающих услуги. Ограничения касаются и непродовольственных магазинов площадью более 100 квадратных метров.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев работает в режиме самоизоляции по совету врачей. Причиной стал случай заболевания коронавирусом в близком окружении политика.

Известно, что в Хабаровском крае с 1 ноября вводится поэтапная система QR-кодов. В регионе продлили школьные каникулы. В основной период с 25 по 31 октября будут работать городские оздоровительные лагеря, а с 1 по 7 ноября установлены дополнительные каникулы. Соответствующие изменения будут внесены в учебный график для реализации образовательных программ.

Минздрав разрешил делать прививки от коронавируса и гриппа. Соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины «Гам-Ковид-Вак». Взаимодействие «Спутника V» с препаратом для профилактики гриппа изучили во время доклинических исследований. Они показали, что иммуногенность вакцин при их одновременном введении не снижается.

Фото: Максим Платонов

Во время клинических исследований вакцины против коронавируса для подростков выявили незначительные побочные эффекты, сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, наиболее часто наблюдалось повышение температуры тела до 37,2—37,3 градусов.

Гинцбург добавил, что ревакцинироваться лучше через полгода. Он допускает, что можно пройти процедуру и раньше. «Никакого вреда человек себе этим не нанесет, но при этом дополнительной пользы может и не получить, у него будет такой же высокий уровень антител, который был и до ревакцинации, если он был высокий», — объяснил ученый.

Кроме того, Гинцбург добавил, что большая часть россиян, которые говорят, что вакцинировались «Спутником V», но при этом заболели коронавирусом в тяжелой форме, купили сертификат о прививке. По его словам, речь идет о 80% таких случаев.

$8 миллиардов на справедливость

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 243 662 107 человек, 4 948 516 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (45 444 284). На второй строчке — Индия (34 189 774), на третьей — Бразилия (21 729 763), на четвертой — Великобритания (8 814 735), на пятой — Россия (8 112 999, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (735 941). За ними следуют Бразилия (605 644), Индия (454 712), Мексика (286 346), Россия (226 464), Перу (200 052) и Великобритания (139 950).

Президент Болгарии Румен Радев поддержал инициативу введения COVID-сертификатов, несмотря на протесты жителей. В стране от коронавируса вакцинировано лишь 20% населения.

У человечества есть все шансы победить пандемию коронавируса, уверен глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, у человечества есть все средства для победы над COVID-19, однако эти инструменты не используются хорошо.

Фото who.int

Журналисты CNN в ходе длившегося несколько месяцев расследования обнаружили, что в США завозили использованные медицинские нитриловые перчатки из Таиланда. В общей сложности речь идет о десятках миллионов таких перчаток. По факту нелегальных поставок в США использованных перчаток вместо новых уже начали расследования и американские, и таиландские власти. Журналисты CNN выяснили, что некоторые компании из Юго-Восточной Азии стали заниматься таким бизнесом в прошлом году, когда резко возрос спрос на медицинские перчатки. Paddy the Room направляла в США использованные нитриловые перчатки, которые перед этим отмывали и приводили в товарный вид. Такие поставки продолжались до июня. Всего было поставлено несколько десятков миллионов таких перчаток.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил, что на кампанию по справедливому распределению вакцин от коронавируса в срочном порядке необходимо $8 миллиардов. Он призвал страны G20 помочь. Гутерреш отметил, что человечество должно создать современную и хорошо финансируемую архитектуру готовности к будущим пандемиям.

Южная Корея начнет постепенно возвращаться к нормальной жизни после пандемии коронавируса с ноября, так как уровень вакцинации превысил 70%, заявил президент страны Мун Чжэ Ин. Однако, несмотря на принятые меры, некоторые ограничения, в том числе масочный режим, останутся в силе и после ноября, чтобы замедлить распространение вируса.

Префектуры Японии, включая Токио и Осаку, где до 31 сентября действовал режим чрезвычайной ситуации или режим усиленных мер по борьбе с коронавирусом, снимают последние действовавшие ограничения на работу ресторанов и баров. Это связано с сокращением числа инфицированных. В Токио в воскресенье, 24 октября, было зафиксировано минимальное в этом году число новых случаев — 19.

Маргарита Головатенко