Президент Болгарии поддержал введение ковид-сертификатов

Президент Болгарии Румен Радев поддержал инициативу введения ковид-сертификатов, несмотря на протесты жителей.

В стране вакцинировано лишь 20% населения.

«Понимаю, что альтернативой для технического правительства было полное закрытие государства, поэтому поддерживаю вашу точку зрения о целесообразности сохранения социальной и экономической активности через введение сертификата о вакцинации, сертификата для переболевших или сделавших тест», — приводит его слова ТАСС.

Ранее в Минздраве Болгарии признали гибель 10 тысяч человек из-за ошибок при вакцинации.

Ольга Шагиева