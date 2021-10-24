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Президент Болгарии поддержал введение ковид-сертификатов

16:59, 24.10.2021
Президент Болгарии поддержал введение ковид-сертификатов
Фото: realnoevremya.ru

Президент Болгарии Румен Радев поддержал инициативу введения ковид-сертификатов, несмотря на протесты жителей.

В стране вакцинировано лишь 20% населения.

«Понимаю, что альтернативой для технического правительства было полное закрытие государства, поэтому поддерживаю вашу точку зрения о целесообразности сохранения социальной и экономической активности через введение сертификата о вакцинации, сертификата для переболевших или сделавших тест», — приводит его слова ТАСС.

Ранее в Минздраве Болгарии признали гибель 10 тысяч человек из-за ошибок при вакцинации.

Ольга Шагиева
Общество

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