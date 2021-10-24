Федеральные учреждения культуры, кроме театров и музеев, будут закрыты в нерабочие дни

Фото: Максим Платонов

Федеральные учреждения культуры, кроме театров и музеев, будут закрыты в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Соответствующее решение принято на заседании правительства РФ.

— Федеральным учреждениям культуры, за исключением театров и музеев, приостановить функционирование в период нерабочих дней, — сообщила пресс-служба кабмина.

Федеральные медучреждения в нерабочие дни продолжат оказание высокотехнологичной и неотложной помощи, сообщил кабмин.

В России с 30 октября по 7 ноября будут нерабочие дни. Президент России Владимир Путин одобрил предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о введении в стране нерабочих дней по 7 ноября с сохранением зарплаты за работниками. Глава государства уже подписал соответствующий указ, в котором поручил правительству страны и главам регионов определить режим работы федеральных учреждений культуры и здравоохранения в этот период и предусмотреть предоставление мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным НКО.

