В Мурманской области вводят QR-коды с 30 октября

В Мурманской области с 30 октября введут QR-коды, об этом сообщил губернатор области Андрей Чибис. QR-коды потребуются гражданам для посещения учреждений культуры, общепита и фитнес-клубов, сообщает «РИА Новости».

До этого сообщалось, что с 30 октября QR-коды будет необходимо предъявить для заселения в гостиницы. В регионе вводится самоизоляция для непривитых и не переболевших коронавирусом пожилых людей.

Ранее Чибис заявлял, что в Мурманской области не планируется введение локдауна.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в Санкт-Петербурге с 30 октября по 7 ноября вводятся жесткие антикоронавирусные ограничения. Закрывается вся непродовольственная торговля, за исключением аптек и продажи товаров первой необходимости, кафе и рестораны смогут работать только в режиме доставки и навынос.

Маргарита Головатенко