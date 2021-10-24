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Минздрав РФ разрешил прививать «Спутником V» кормящих мам

17:13, 24.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Минздрав РФ разрешил прививать «Спутником V» кормящих мам
Фото: realnoevremya.ru

Из перечня противопоказаний к вакцинации от новой коронавирусной инфекции «Спутником V» исключили грудное вскармливание. Изменения внесли в инструкцию к препарату от 15 октября.

Информацию подтвердили в пресс-службе Минздрава РФ. При этом сообщается, что клинических испытаний по применению препарата «Гам-ковид-вак» у женщин, кормящих грудью, и младенцев не проводилось.

Фото: realnoevremya.ru

«В настоящее время неизвестно, способны ли действующие вещества, входящие в состав вакцины, проникать в грудное молоко. Перед принятием решений о вакцинации кормящей женщины необходимо оценить риски и пользу данной вакцинации», — приводит ТАСС текст обновленной инструкции.

Ранее Минздрав России обновил рекомендации по вакцинации от COVID-19.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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