Новости общества

04:20 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

У актера Валерия Гаркалина начался сепсис

03:29, 25.10.2021
У актера Валерия Гаркалина начался сепсис
Фото: realnoevremya.ru

У актера Валерия Гаркалина, госпитализированного с коронавирусом, начался сепсис. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

«Я общаюсь только с дочкой, дочке не говорят ничего — все то же самое, он в реанимации и все. [Врачи] Ничего не говорят и не дают никаких прогнозов и комментариев», — рассказала Теплова журналистам.

Ранее «Реальное время» сообщало, что народного артиста России Валерия Гаркалина перевели в реанимацию с коронавирусом. Он был в сознании. Сейчас он находится в коме и подключен к аппарату ЭКМО.

Ольга Шагиева
Общество

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также