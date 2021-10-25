У актера Валерия Гаркалина начался сепсис

У актера Валерия Гаркалина, госпитализированного с коронавирусом, начался сепсис. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

«Я общаюсь только с дочкой, дочке не говорят ничего — все то же самое, он в реанимации и все. [Врачи] Ничего не говорят и не дают никаких прогнозов и комментариев», — рассказала Теплова журналистам.

Ранее «Реальное время» сообщало, что народного артиста России Валерия Гаркалина перевели в реанимацию с коронавирусом. Он был в сознании. Сейчас он находится в коме и подключен к аппарату ЭКМО.

Ольга Шагиева