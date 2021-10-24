При госпитализации людям без QR-кодов будут проводить экспресс-тестирование на COVID-19

Фото: Ринат Назметдинов

Правительство России поручило проводить экспресс-тесты россиянам без документов о вакцинации или перенесенном заболевании при госпитализации в федеральные медучреждения в период нерабочих дней. Об этом сообщается на сайте российского кабмина.

«Проведение совершеннолетним гражданам, поступившим в организацию по экстренным и неотложным показаниям, в том числе доставленным бригадами скорой медицинской помощи, не имеющим документов, проводить экспресс-тестирования на выявление коронавирусной инфекции с последующим подтверждением результата путем проведения ПЦР-исследования», — говорится в сообщении.

В России с 30 октября по 7 ноября будут нерабочие дни. Президент России Владимир Путин одобрил предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о введении в стране нерабочих дней по 7 ноября с сохранением зарплаты за работниками.

Фото: realnoevremya.ru

Глава государства уже подписал соответствующий указ, в котором поручил правительству страны и главам регионов определить режим работы федеральных учреждений культуры и здравоохранения в этот период и предусмотреть предоставление мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным НКО.



Ольга Шагиева