Еще 10 смертей от коронавируса зарегистрировано в Татарстане
В Татарстане подтверждено 10 случаев смерти от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Минздраве республики.
От инфекции скончались семеро мужчин 1938-го, 1955-го, 1961-го, 1946-го, 1948-го, 1949-го, 1948-го годов рождения. Также умерли три женщины 1933-го, 1943-го и 1960-го годов рождения.
Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
На 24 октября в Татарстане зарегистрировано 927 летальных случаев.
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