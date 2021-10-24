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Еще 10 смертей от коронавируса зарегистрировано в Татарстане

18:37, 24.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Еще 10 смертей от коронавируса зарегистрировано в Татарстане
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане подтверждено 10 случаев смерти от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Минздраве республики.

От инфекции скончались семеро мужчин 1938-го, 1955-го, 1961-го, 1946-го, 1948-го, 1949-го, 1948-го годов рождения. Также умерли три женщины 1933-го, 1943-го и 1960-го годов рождения.

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

На 24 октября в Татарстане зарегистрировано 927 летальных случаев.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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