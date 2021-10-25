В Хабаровске утвердили дополнительные школьные каникулы

В Хабаровске продлили школьные каникулы. В основной период с 25 по 31 октября будут работать городские оздоровительные лагеря, а с 1 по 7 ноября установлены дополнительные каникулы. Соответствующие изменения будут внесены в учебный график для реализации образовательных программ. Об этом пишет мэрия города.

В сообщении отмечается, что с 1 по 3 ноября в дошкольных учебных учреждениях организуют «дежурные группы» для детей работающей части населения. Кроме того, в заведениях дополнительного образования продолжится работа кружков и секций.

Фото: realnoevremya.ru

Несколько дней назад первый замминистра просвещения Александр Бугаев сообщил, что российские школы могут уйти на каникулы раньше периода нерабочих дней.



Указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября подписал президент России Владимир Путин. Также документом разрешается регионам вводить дополнительные нерабочие дни до и после указанного срока в зависимости от эпидемиологической ситуации.



Диана Жиленкова