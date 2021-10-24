Новости общества

14:38 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани у входа в торговый центр образовалась очередь

13:10, 24.10.2021 1
В Казани у входа в торговый центр образовалась очередь
Фото: realnoevremya.ru

В Казани у входа в торговый центр «Мега» образовалась очередь, сообщил корреспондент «Реального времени».

Посетители ТЦ ждут, когда у них проверят QR-код, чтобы попасть внутрь. На входе работает только один человек, который не успевает быстро проверить всех.

Фото: realnoevremya.ru

Новые ограничения из-за коронавируса начали действовать в Татарстане 11 октября. Соответствующее постановление опубликовал кабмин РТ. Так, для посещения заведений общепита, фитнес-залов, торговых центров и др. необходимо предъявлять QR-код о вакцинации.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:24
    И что людям дома не сидится? Нет, надо хоть с кодом, а попасть в людное место - заразиться, либо подарить кому-нибудь эту заразу. Интересно, человеку, который проверяет эти коды, будет доплачиваться, как компенсация за реальный риск заразиться короновирусом, передать этот вирус своей семье?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также