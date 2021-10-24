В Казани у входа в торговый центр образовалась очередь

В Казани у входа в торговый центр «Мега» образовалась очередь, сообщил корреспондент «Реального времени».

Посетители ТЦ ждут, когда у них проверят QR-код, чтобы попасть внутрь. На входе работает только один человек, который не успевает быстро проверить всех.

Фото: realnoevremya.ru

Новые ограничения из-за коронавируса начали действовать в Татарстане 11 октября. Соответствующее постановление опубликовал кабмин РТ. Так, для посещения заведений общепита, фитнес-залов, торговых центров и др. необходимо предъявлять QR-код о вакцинации.

Алексей Нечаев