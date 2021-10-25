Минниханов призвал не успокаиваться, так как ситуация в экономике остается напряженной

Фото: Максим Платонов (архив)

В экономике Татарстана достигнуто заметное оживление, но положительные результаты пока не должны успокаивать. «Мы продолжаем работать в условиях пандемии, и с 30 октября по 7 ноября объявлен локдаун», — заявил президент РТ Рустам Минниханов, открывая совещание правительства республики с финансовыми, налоговыми и казначейскими органами по исполнению консолидированного бюджета РТ за девять месяцев 2021 года.

С начала года экономика показала хорошие результаты. «Рост ВРП составил 102,9% к уровню прошлого года, индекс промышленного производства — 105,2%, в строительстве прирост — 103,7%», — сообщил президент РТ. Собственные доходы по итогам девяти месяцев составили 232,4 млрд рублей. Несмотря на это, Минниханов призвал на успокаиваться, так как «ситуация остается напряженная», отметил он.

Глава республики сообщил, что проект бюджета на 2022 год, который внесен в Госсовет РТ, сформирован с дефицитом в 11 млрд рублей. Его парламент республики рассмотрит сегодня.

Бюджет предстоит покрывать за счет переходящих остатков. Одним из резервов остается взыскание налоговой задолженности, которая составляет 7,8 млрд рублей. С начала года она не увеличивается, отметил президент.

Особое внимание он уделил недопущению долгов муниципалитетами. Он предупредил, что в противном случае поддержка со стороны республиканского бюджета будет ограничена.

Луиза Игнатьева