Гинцбург сообщил о незначительных побочных эффектах вакцины от COVID-19 для подростков

Во время клинических исследований вакцины против коронавируса для подростков выявили незначительные побочные эффекты. Об этом сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, наиболее часто наблюдалось повышение температуры тела до 37,2—37,3 градусов, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Несколько недель назад глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что вакцина от COVID-19 для детей находится на финальной стадии экспертизы. Также он заявил, что среди заболевших коронавирусом людей доля детей составляет 12—13%. Наиболее подвержены риску заразиться школьники от 6 до 17 лет.



Клиническое исследование препарата «Спутник V» для подростков 12—17 лет началось в столице России этим летом. Первая и вторая фазы исследования проходили на базе Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой. Участие приняли 100 человек.



Диана Жиленкова