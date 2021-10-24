В России 13% переболевших коронавирусом детей сталкиваются с постковидным синдромом

В России каждый восьмой ребенок, переболевший коронавирусом сталкиваются с постковидным синдромом. Об этом рассказал врач-вирусолог Евгений Тимаков.

«Дети из групп риска, с избыточной массой тела, хроническими заболеваниями, болеют тяжело. [...] Около 13% детей имеют постковидный синдром, как у взрослых», — сказал Тимаков в эфире радиостанции «Вести ФМ».

На вопрос о детской вакцинации Тимаков ответил двояко: она потребуется, если население не будет иметь антител к коронавирусу. И не потребуется, если дети сформируют иммунитет. В этом случае вакцинация потребуется только для детей из группы риска.

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Ольга Шагиева