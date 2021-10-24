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В Татарстане обновился антирекорд заражений COVID-19 за сутки — 155 человек

11:23, 24.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане обновился антирекорд заражений COVID-19 за сутки — 155 человек
Фото: Максим Платонов

В Татарстане за минувшие сутки выявили 155 новых случаев коронавируса. Всего на 24 октября с начала пандемии в республике выявлено 29 540 заболевших.

Вылечились от коронавируса за минувшие сутки 48 жителей РТ. Всего выздоровели 24 611 человек. Также зафиксировано 11 смертей от COVID-19, всего умерло 917 человек.

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России выявлено 35 660 новых случаев коронавируса. Выздоровели 22 784 человека.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина Татарстан

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