В Татарстане обновился антирекорд заражений COVID-19 за сутки — 155 человек

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за минувшие сутки выявили 155 новых случаев коронавируса. Всего на 24 октября с начала пандемии в республике выявлено 29 540 заболевших.



Вылечились от коронавируса за минувшие сутки 48 жителей РТ. Всего выздоровели 24 611 человек. Также зафиксировано 11 смертей от COVID-19, всего умерло 917 человек.

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России выявлено 35 660 новых случаев коронавируса. Выздоровели 22 784 человека.



Алексей Нечаев