Калмыкия введет QR-коды с 1 декабря

С 1 декабря QR-коды вводит Калмыкия, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу главы республики.



QR-коды будет нужно предъявить для посещения заведений общественного питания, учреждений культуры, развлечений и организаций, оказывающих услуги. Ограничения касаются и непродовольственных магазинов площадью более 100 квадратных метров.

С 23 октября по 7 ноября оперштаб объявил каникулы для школьников. Руководители предприятий обязаны перевести половину сотрудников на удаленный режим работы.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня стало известно, что с 30 октября введение QR-кодов планируется в Мурманской области. С 30 октября по 7 ноября вводятся жесткие антикоронавирусные ограничения в Санкт-Петебурге.

Маргарита Головатенко