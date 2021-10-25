Калмыкия введет QR-коды с 1 декабря
С 1 декабря QR-коды вводит Калмыкия, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу главы республики.
QR-коды будет нужно предъявить для посещения заведений общественного питания, учреждений культуры, развлечений и организаций, оказывающих услуги. Ограничения касаются и непродовольственных магазинов площадью более 100 квадратных метров.
С 23 октября по 7 ноября оперштаб объявил каникулы для школьников. Руководители предприятий обязаны перевести половину сотрудников на удаленный режим работы.
Сегодня стало известно, что с 30 октября введение QR-кодов планируется в Мурманской области. С 30 октября по 7 ноября вводятся жесткие антикоронавирусные ограничения в Санкт-Петебурге.
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