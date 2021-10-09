Главное о коронавирусе на 9 октября: ужесточение ограничений в Татарстане, ТЦ предсказывают 80%-ные потери

Смертность за январь — август в Татарстане выросла на 8,2%

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 94 заболевших COVID-19. Всего на 9 октября в республике зафиксировали 27 734 случая заражения коронавирусом. За весь период выздоровели 23 595 человек, в том числе 51 — за последние сутки. Умерли 784 человека, из них трое — за последние сутки.



В торговых центрах Казани собираются очереди в пункты вакцинации от коронавируса. Ажиотаж вызвало объявление о введении с 11 октября новых COVID-ограничений, в том числе системы QR-кодов. Очереди из желающих сделать прививку от коронавируса наблюдаются в торговых центрах «Южный», «Мега» и «Парк Хаус».

Минздрав Татарстана разъяснил, как будут работать мобильные пункты вакцинации от коронавируса в условиях новых ограничений, вступающих в силу с 11 октября. Они продолжат принимать граждан, но правила меняются. В торговых центрах теперь можно будет сделать только повторную прививку, если с предыдущего цикла вакцинации уже прошло полгода. Непривитые граждане смогут попасть в пункт вакцинации в ТЦ, только если туда будет организован отдельный вход.

В Роспотребнадзоре прокомментировали попадание Татарстана в число регионов-антилидеров по вакцинации. Пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по РТ Миляуша Замалиева сообщила, что она не может понять, почему граждане не вакцинируются. «Мне сложно понять тех людей, на которых вы апеллируете, что вот они не доверяют. Не доверяют чему? То, что больше миллиона граждан республики получили вакцину и живы-здоровы?», — спросила она.



В Татарстане в августе 2021 года умерли 5 334 человека Это на 25,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В августе 2020-го скончались 4 254 татарстанца. В январе — августе в республике умерли 35 810 человек, в прошлом году за этот же период — 33 096. Смертность за январь — август выросла на 8,2%.



Президент Союза торговых центров России, Беларуси, Казахстана Булат Шакиров сообщил о том, что торговые центры просят у Рустама Минниханова отменить вводимые ограничения с QR-кодами. Крупнейшие владельцы торговых центров республики предполагают, что выручка от продаж в результате этого обрушится на 70—80%.



Смертность возросла по всей России

За последние сутки в России выявлено 29 362 новых случаев коронавируса, выздоровели 21 049 человек. Число зараженных выросло до 7 746 718 человек, а выздоровевших — до 6 840 845 человек.



Зафиксировано 968 смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 215 453 человек.



За последние сутки проведено 584 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 421 175 человек.



Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России остается крайне напряженной и продолжает ухудшаться.

По данным Росстата, с начала года смертность среди заболевших коронавирусом превысила 250 тыс. человек против 163,3 тыс. за весь прошлый год. Из 250 тыс. умерли в июле и августе 100 тыс. человек.



В России полностью привиты от COVID-19 42,4 млн человек. Повторно привились 2,1 млн человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По данным на 8 октября, первый компонент вакцины получили уже 47,8 млн россиян.



В России в августе текущего года от коронавируса в России скончались 38 603 человека. Ведомство выделяет четыре группы смертей пациентов с инфекцией: COVID-19 как основная причина смерти (38 603 случая); COVID-19 как основная причина смерти, но необходимо провести дополнительные медицинские исследования (4 977); COVID-19 как сопутствующее заболевание, повлиявшее на смерть (1 254); COVID-19 как сопутствующее заболевание, не повлиявшее на смерть (4 555).



Инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков считает осень самым опасным временем для заражения коронавирусом. Причина — сезонность других заболеваний и высокая вероятность совместного течения нескольких инфекционных процессов. Особенно это опасно для тех, кто не прошел вакцинацию.



У пациентов, переболевших COVID-19, могут встречаться токсические поражения печени после лечения инфекции. Им необходимо пройти диспансеризацию, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Во время лечения применяются противовирусные препараты, но эти лекарства имеют, в том числе, и побочные эффекты. Пациентам, перенесшим коронавирус, необходимо пройти углубленную диспансеризацию.



В Санкт-Петербурге допустили ужесточение противокоронавирусных ограничений для пожилых людей. Меры будут предприняты в том случае, если темпы вакцинации среди пенсионеров останутся по-прежнему низкими. На данный момент из 1,3 миллиона пожилых петербуржцев привились только 526 тысяч.

Росздравнадзор не зафиксировал в России ни одной смерти, связанной с вакцинацией от COVID-19, заявила заместитель главы ведомства Ирина Серегина. На сегодняшний день существует автоматизированная система «Фармаконадзор», которая включает в себя передачу всеми медиками страны информации о побочных проявлениях после проведения иммунизации.

В Башкирии начали вакцинировать от коронавируса собак и кошек. Прививают питомцев препаратом «Карнивак-Ков». Это первая в мире вакцина против коронавируса для животных, разработанная в России. Стоит такая процедура 700 рублей.

В Нижегородской, Саратовской и Челябинской областях и Чувашии вводят с 11 октября обязательную вакцинацию от COVID-19 отдельных категорий граждан. В Чувашии обязательной вакцинации подлежат совершеннолетние граждане, работающие в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты и обслуживания. Кроме того, прививку от коронавируса должны сделать чиновники, работники салонов красоты, заведений общепита, транспорта, театров, фитнес-клубов, гостиниц, МФЦ, кинотеатров, музеев, библиотек и других учреждений. Прививку от COVID-19 должны сделать чиновники, работники сферы образования, здравоохранения, торговли и оказания услуг.

В Вологодской области отложили введение системы QR-кодов до 1 ноября. Введение системы отложили после обращения нескольких общественных организаций и предприятий. Они сообщили об отсутствии оборудования по считыванию QR-кодов.



В Крыму ввели новые ограничения из-за коронавируса. Работодателей обязали с 11 октября перевести на удаленный режим работы всех своих сотрудников в возрасте старше 65 лет, кроме медработников. Всем государственным и муниципальным учреждениям необходимо перевести на дистанционный режим работы 50% сотрудников.

В Москве в больницу экстренно госпитализировали известного певца, 67-летнего Александра Серова. У него диагностировано 75%-ное поражение легких, он находится в реанимации в кислородной маске.

Российские ученые оценили связь COVID-19 с болезнью Альцгеймера. Влияние человеческого гена OAS-1 на развитие болезни Альцгеймера и COVID-19 возможно, давно известно, что гены влияют на развитие различных инфекционных и неинфекционных заболеваний. Однако степень влияния OAS-1 на указанные заболевания незначительна.

В Ленинградской области школьникам продлили осенние каникулы. Школьники будут отдыхать с 25 октября по 7 ноября включительно. Власти считают, что это решение позволит разорвать цепочки заболеваемости коронавирусом и ОРВИ в учебных заведениях.

На Алтае проверят данные об издевательствах в ковидном госпитале. В СМИ появилось сообщение о насильном удержании пожилой женщины в госпитале с применением физической силы. Родственники женщины сообщили журналистам, что в госпитале пенсионерку связывали и отбирали у неё телефон.

В Индии может начаться третья волна эпидемии

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 237 267 684 человек, 4 843 083 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (44 290 093). На второй строчке — Индия ( 33 935 309), на третьей — Бразилия (21 550 730), на четвертой — Россия (7 602 386, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятой — Франция (7 147 186).



Больше всего смертей зафиксировано в США (44 290 093). За ними следуют Бразилия (600 425), Индия (450 375), Мексика (281 610), Россия (210 673) и Перу (199 632).

Ученые опасаются, что скоро в Индии начнется третья волна эпидемии, которая может затронуть и остальную планету, так как старым и новым штаммами коронавируса переболели больше четверти жителей Индии.

Власти Италии не исключили возможность признания полного цикла вакцинации российским препаратом «Спутник V», заявил представитель Минздрава, член научно-технического комитета по борьбе с пандемией Джанни Рецца. Пока в Италии, как в большинстве стран ЕС, российская вакцина не признана.

В Белоруссии введут масочный режим и социальную дистанцию. Правила будут действовать в том числе при посещении магазинов, общепита, театров, кинотеатров, культурно-массовых мероприятий, стадионов, предприятий, учреждений здравоохранения, аптек, а также в общественном транспорте, включая такси. Пока штрафов за нарушение правил не предусмотрено.

Ученые из Парижского университета заявили, что воспаление, внешне напоминающее обморожение пальцев рук и ног, может говорить о заражении коронавирусом. «Коронавирусные» пальцы характеризуются появлением сине-красных, пурпурных бугорков или волдырей, покраснением и припухлостью. Чаще всего это встречалось среди детей и подростков. Ученые считают, что поражение пальцев может быть вызвано перегрузкой иммунной системы.

Мексика подпишет договор с Россией о производстве вакцины «Спутник V». Ожидается, что латиноамериканская страна будет обладать мощностями для выпуска 20 млн доз «Спутника V» в год.

Власти эмирата Абу-Даби — столицы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) — расширили зеленый список стран, путешествующие из которых могут не соблюдать обязательный карантин по приезде в эмират. В список вошли десятки стран, в том числе Россия.

Ольга Шагиева