В Роспотребнадзоре прокомментировали попадание Татарстана в число регионов-антилидеров по вакцинации

Фото: Максим Платонов (архив)

Пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по РТ Миляуша Замалиева ответила на вопрос о том, с чем связано нежелание людей делать прививку от коронавируса и почему Татарстан оказался в числе антилидеров по вакцинации.

— Сложный вопрос для тех спикеров, которые вакцинированы и ревакцинированы. Вы спрашиваете то, что мне не в качестве пресс-секретаря Управления, а просто с гражданской позиции непонятно. У меня в окружении больше 90% вакцинированы, не вакцинированы только те, у кого медицинский отвод. Мне сложно понять тех людей, на которых вы апеллируете, что вот они не доверяют. Не доверяют чему? То, что больше миллиона граждан республики получили вакцину и живы-здоровы? Они свободны в своем перемещении с 11 октября.

Татарстан оказался в числе регионов-антилидеров по показателям вакцинации, о чем заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. Также в числе регионов, показывающих неутешительные темпы вакцинации: Дагестан, Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкарская Республика, Приморский край, Новосибирская область и Татарстан.