В Чувашии и Челябинской области вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 отдельных категорий граждан

Фото: Максим Платонов (архив)

В Чувашии и Челябинской области вводят с 11 октября обязательную вакцинацию от COVID-19 отдельных категорий граждан. Такое решение приняли региональные власти из-за роста случаев заражения коронавирусом.

В Чувашии обязательной вакцинации подлежат совершеннолетние граждане, работающие в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты и обслуживания. Кроме того, прививку от коронавируса должны сделать чиновники, работники салонов красоты, заведений общепита, транспорта, театров, фитнес-клубов, гостиниц, МФЦ, кинотеатров, музеев, библиотек и других учреждений.

Получить первый компонент или привиться однокомпонентной вакциной жители Чувашии из этой категории должны до 1 ноября. К 1 декабря не менее 80% работников должны получить второй укол вакцины. Непривитых сотрудников отстранят от работы или переведут на удаленку, говорится в постановлении главного санитарного врача республики.

В Челябинской области прививку от COVID-19 должны сделать чиновники, работники сферы образования, здравоохранения, торговли и оказания услуг. Первый компонент они должны получить до 11 ноября, второй — до 11 декабря.

Фото: Максим Платонов (архив)

Исключением как в Чувашии, так и в Челябинской области являются граждане, имеющие противопоказания к вакцинации.

Количество регионов, вводящих обязательную вакцинацию от коронавируса отдельных категорий граждан, стремительно растет. Сегодня о введении этой меры объявили в Нижегородской и Саратовской областях.

Татьяна Демина