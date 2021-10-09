Инфекционист считает осень самым опасным временем для заражения коронавирусом

Инфекционист, вакцинолог, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков считает осень самым опасным временем для заражения коронавирусом. Причина — сезонность других заболевание и высокая вероятность совместного течения нескольких инфекционных процессов.

Особенно это опасно для тех, кто не прошел вакцинацию, рассказал Тимаков «РИА Новости».

Также, по словам специалиста, осенью есть шанс получить высокую вирусную нагрузку, что повлияет на развитие заболевания.



Напомним, что с 11 октября Татарстан вводит новые ограничительные меры. Для посещения кафе, ресторанов, фитнес-залов, бассейнов, аквапарков необходимо предъявлять QR-код о вакцинации. Наполняемость концертных залов, кинотеатров, театров — не более 50%, но не более 500 человек. Заполненность более 70% возможна при полной вакцинации сотрудников, введении системы QR-кодов, согласовании мероприятия с кабмином РТ.



Ольга Шагиева