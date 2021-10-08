Мурашко заявил, что у переболевших COVID-19 возникают проблемы с печенью

У пациентов, переболевших COVID-19, могут встречаться токсические поражения печени после лечения инфекции. Им необходимо пройти диспансеризацию, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Во время лечения применяются противовирусные препараты, но эти лекарства имеют, в том числе, и побочные эффекты. Пациентам, перенесшим коронавирус, необходимо пройти углубленную диспансеризацию, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее Всемирная организация здравоохранения описала постковидный синдром. По данным врачей, от него страдают 10—20% переболевших инфекцией. Недуг напоминает о себе примерно через 3 месяца после инфицирования COVID-19 и длится до двух месяцев. Острые фазы и моменты, когда заболевший чувствует улучшение, могут сменяться несколько раз.

Татьяна Леухина