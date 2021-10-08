Росстат: от COVID-19 в августе умерли более 38 тысяч россиян

Фото: Максим Платонов (архив)

В России в августе текущего года от коронавируса скончались 38 603 человека. Об этом сообщает Росстат.

Ведомство выделяет четыре группы смертей пациентов с инфекцией: COVID-19 как основная причина смерти (38 603 случая); COVID-19 как основная причина смерти, но необходимо провести дополнительные медицинские исследования (4 977); COVID-19 как сопутствующее заболевание, повлиявшее на смерть (1 254); COVID-19 как сопутствующее заболевание, не повлиявшее на смерть (4 555).



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что 81,7% прироста смертности в августе приходится на смертность от COVID-19. По данным Росстата, смертность в августе в годовом выражении выросла на 32,5%. В августе текущего года умерли 208 237 человек.

Татьяна Леухина