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Мурашко заявил об ухудшении ситуации с COVID-19 в России

14:10, 08.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Мурашко заявил об ухудшении ситуации с COVID-19 в России
Фото: Максим Платонов

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России остается крайне напряженной и продолжает ухудшаться.

— Ситуация, которая сегодня с новой коронавирусной инфекцией имеет место в стране, она остается просто крайне напряженной и пока эскалируется, — цитирует его ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Об этом он рассказал в ходе посещения Курской областной клинической больницы. Министр отметил, что всем переболевшим нужно пройти углубленную диспансеризацию.

За последние сутки в России выявили 27 246 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 7 717 356 человек, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина

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