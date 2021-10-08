Мурашко заявил об ухудшении ситуации с COVID-19 в России

Фото: Максим Платонов

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России остается крайне напряженной и продолжает ухудшаться.

— Ситуация, которая сегодня с новой коронавирусной инфекцией имеет место в стране, она остается просто крайне напряженной и пока эскалируется, — цитирует его ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Об этом он рассказал в ходе посещения Курской областной клинической больницы. Министр отметил, что всем переболевшим нужно пройти углубленную диспансеризацию.

За последние сутки в России выявили 27 246 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 7 717 356 человек, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.



Алексей Нечаев