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Росздравнадзор не зафиксировал ни одной смерти после вакцинации от коронавируса

16:14, 08.10.2021
Росздравнадзор не зафиксировал ни одной смерти после вакцинации от коронавируса
Фото: Максим Платонов (архив)

Росздравнадзор не зафиксировал в России ни одной смерти, связанной с вакцинацией от COVID-19. Об этом заявил заместитель главы ведомства Ирина Серегина.

На сегодняшний день существует автоматизированная система «Фармаконадзор», которая включает в себя передачу всеми медиками страны информации о побочных проявлениях после проведения иммунизации.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Сегодня фактически нами не установлено ни одного случая смерти после вакцинации, — приводит ТАСС ее слова.

Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Лейла Адамян сообщила, что в России не выявили осложнения при вакцинации от коронавируса беременных женщин.

Татьяна Леухина
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