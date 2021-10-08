Росздравнадзор не зафиксировал ни одной смерти после вакцинации от коронавируса
Росздравнадзор не зафиксировал в России ни одной смерти, связанной с вакцинацией от COVID-19. Об этом заявил заместитель главы ведомства Ирина Серегина.
На сегодняшний день существует автоматизированная система «Фармаконадзор», которая включает в себя передачу всеми медиками страны информации о побочных проявлениях после проведения иммунизации.
— Сегодня фактически нами не установлено ни одного случая смерти после вакцинации, — приводит ТАСС ее слова.
Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Лейла Адамян сообщила, что в России не выявили осложнения при вакцинации от коронавируса беременных женщин.
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