В Татарстане выросла смертность в августе на 25,4% по сравнению с прошлым годом

В Татарстане в августе 2021 года умерли 5334 человека Это на 25,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В августе 2020-го скончались 4254 татарстанца.

В январе — августе в республике умерли 35810 человек, в прошлом году за этот же период — 33 096. Смертность за январь-август выросла на 82,%.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В августе коронавирус стал основной причиной смерти в 78 случаях, приводятся данные в материалах Росстата.

В России в августе текущего года от коронавируса скончались 38 603 человека. Росстат подсчитал, что смертность в августе в годовом выражении выросла на 32,5%. В августе текущего года умерли 208 237 человек.



Татьяна Леухина