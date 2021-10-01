Главное о коронавирусе на 1 октября: напряженная ситуация в Татарстане, COVID-19 можно спутать с простудой

Фото: Ринат Назметдинов

В два раза больше нарушений

В Татарстане зарегистрированы 63 заболевших COVID-19. Всего на 1 октября в республике зарегистрировали 27 123 случая заражения коронавирусом. По данным республиканского Минздрава, за весь период выздоровели 23 280 человек, в том числе 25 — за последние сутки. Умерли 748 человек.

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Татарстане становится очень напряженной и вызывает беспокойство, сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина. Ведомство фиксирует рост числа заболевших в течение последних четырех недель. В среднем еженедельно регистрируется на 10% заболевших больше в нашей республике.



В Татарстане подтвердили еще пять летальных случаев от коронавируса, сообщает Минздрав Татарстана. Умерли три женщины 1935, 1947 и 1959 годов рождения и двое мужчин 1952 и 1969 годов рождения. Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы.



В Роспотребнадзоре не исключили, что в Татарстан придет вирус гриппа. Пока среди заболевших ОРВИ в Татарстане не выделяют вирус гриппа, но он уже есть в других регионах России.

В горздраве Набережных Челнов рассказали о пациентах ковидных госпиталей. Большую их часть составляют те, кто не делал прививку от коронавируса. Полное прохождение курса вакцинации против COVID-19 дает эффект: таких лиц в реанимационных отделениях больниц автограда нет.

Фото: Ринат Назметдинов

В Набережных Челнах все-таки состоятся мероприятия в честь пожилых людей и учителей. Правда, проведут их не в крупных ДК, а в учреждениях образования, спорта, культуры, здравоохранения.

В КФУ одну из групп факультета журналистики Института социально-философских наук и массовых коммуникаций (ИСФНиМК) перевели на дистанционное обучение. Такое распоряжение о переводе студентов на дистанционный формат подписал директор ИСФНиМК Дмитрий Щелкунов. Это связано с тем, что один из учащихся группы заразился коронавирусом. Вся группа имела контакт с заболевшим.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина заявила, что число нарушений антиковидных мер в организациях за год увеличилось более чем в два раза.

Марина Патяшина ответила на вопрос о том, есть ли намерения ввести в Татарстане новые ограничения в связи с распространением коронавируса: «Такие намерения есть, мы их обсуждаем. Я думаю, что на следующей неделе мы будет более предметно это обсуждать. Нам еще нужен анализ информации за эту полную неделю, чтобы посмотреть, какие группы чаще всего болеют».

Фото: Максим Платонов

Голикова: «Сложный период, берегите себя»

За последние сутки в России выявлено 24 522 новых случая коронавируса, выздоровели 19 955 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 7 535 548 человек, а выздоровевших — до 6 692 722 человек.



Зафиксировано 887 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 208 142 человека.

Регионам России правительство выделит еще 5 млрд рублей на бесплатные лекарства для больных COVID-19. Это позволит обеспечить препаратами больше 1,5 млн человек.

Минздрав рассказал о победителях розыгрыша среди привитых от COVID-19. 172 человека уже получили по 100 тысяч рублей. Следующий розыгрыш состоится 14 октября.

Дмитрий Песков рассказал, что заболевший COVID-19 адъютант президента России Владимира Путина выздоровел, он был привит и переболел в максимально легкой форме. У него всего один раз поднималась температура свыше 37 градусов.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России наступает сложный период в связи с ростом случаев заболеваемости COVID-19. Она попросила всех быть аккуратными, соблюдать все ограничительные меры, беречь себя и своих близких.



Фото: kremlin.ru

В России завершили третью фазу испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» среди граждан старше 60 лет. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что показан высокий профиль безопасности и эффективности вакцины. На данный момент специалисты центра им. Гамалеи готовят итоговый отчет по результатам исследования.



Кампанию по вакцинации от COVID-19 необходимо завершить до декабря, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. В России в настоящее время привиты от коронавируса только 41% жителей страны.

Бесплатную вакцинацию граждан смогут проводить частные клиники в России. Обеспечивать такие организации вакцинами для проведения профилактических прививок будут федеральные и региональные органы исполнительной власти в сфере здравоохранения.

В Роспотребнадзоре рассказали, что пожилые люди переносят вакцинацию от COVID-19 легко, без побочных эффектов. Прививаться можно даже людям с хроническими заболеваниями, но не в фазе обострения. Перед прививкой следует проконсультироваться с врачом.

Фото: Максим Платонов

В Пскове губернатор Михаил Ведерников не исключил введение локдауна из-за коронавируса в течение 2—3 недель. По его данным, в регионе растет загрузка коечного фонда, сейчас она составляет 88%. Он призвал сделать все возможное, чтобы сбить темпы роста.

Систему QR-кодов введут в Пермском крае. Она начнет действовать с 4 октября. QR-коды необходимы при посещении мероприятий, концертов, фитнес-центров, мероприятий в сфере туризма. При этом допустимо полное число зрителей в залах и на трибунах.

Четвертая волна изменила первые симптомы коронавируса. Теперь COVID-19 на первых порах еще проще спутать с простудой или гриппом. В начале заболевания у пациентов проявляется сильный насморк. Глава профсоюза фельдшеров и работник скорой Дмитрий Беляков считает это признаком того, что болезнь становится более скоротечной. К боли, першению в горле и высокой температуре может добавиться глухота с головокружением и потеря обоняния.

От коронавируса умерла новоиспеченная супруга Прохора Шаляпина Татьяна-Клаудия Дэвис. 42-летняя миллионерша была госпитализирована в США. Помимо нее, в клинику были госпитализированы родители миллионерши.

Иммунолог Николай Крючков считает, что со временем новые штаммы COVID-19 вытеснят доминирующий сейчас дельта-штамм. Занять его место в России смогут только его потомки, так как эволюция не прекращается.

В Ивановской области ввели обязательную самоизоляцию для непривитых людей старше 65 лет. А руководители предприятий должны перевести на дистанционную работу всех сотрудников, не прошедших курс вакцинации и не имеющих справки о наличии антител.

В Саратовской области губернатор Валерий Радаев распорядился закрепить за участковыми врачами поликлиник служебные машины правительства региона. Это сделано из-за увеличения нагрузки на медиков.

В Самарской области могут ввести дистанционное обучение школьников 6—10 классов. На «удаленку» их могут отправить» уже с 4 октября.

Власти Воронежа организовали опрос среди жителей о возможном переводе всех школ Воронежа на дистанционную форму обучения. Воронежцам предложено пять вариантов ответа. Самым популярным оказался вариант «не поддержу, дистанционно учиться очень тяжело»( 42% проголосовавших). На втором месте — сторонники перехода на удаленку (39%). Еще 13% участников голосования поддерживают идею отчасти, считая, что лучше переводить на дистанционное обучение конкретные школы.

Фото: vogazeta.ru

Текущая волна пандемии коронавируса в России будет самой тяжелой, стабилизируется ситуация только к середине декабря. Следующие же волны будут переноситься легче, так как заболевать тяжелой формой ковида будут реже, считает главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», педиатр-инфекционист Евгений Тимаков.

YouTube будет удалять ролики, критикующие вакцины

В мире коронавирусом нового типа на 10.35 (мск) заразились 233 744 983 человека, 4 782 996 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (43 349 304). На второй строчке — Индия (33 766 707), на третьей — Бразилия (21 427 073), на четвертой — Россия (7 401 104, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятой — Франция (7 106 028).



Больше всего смертей зафиксировано в США (697 848). За ними следуют Бразилия (596 749), Индия (448 339), Мексика (277 507), Россия (203 549) и Перу (199 367).



YouTube будет удалять ролики, в которых оспаривается эффективность вакцин, одобренных местной властью и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Ложный контент, где утверждается, что одобренные препараты для вакцинации якобы вызывают хронические заболевания, приводят к раку, аутизму или позволяют отслеживать тех, кто сделал прививку, будет удален.

В ВОЗ рассказали, что только 15% стран Африки вакцинировали от коронавируса более 10% населения. В половине из 52 стран прививки получили менее 2% населения. Всего Африка получила 200 млн доз вакцины от коронавируса, из которых использован 71%. Полный курс прививок прошли 60 млн человек или чуть более 4%.

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил запрос Эквадора о предоставлении финансовой помощи в размере $1,5 млрд на восстановление экономики, пострадавшей от последствий пандемии коронавируса. $800 млн будут направлены сразу, остальная часть кредита — до конца следующего года.

Фото: Reuters / russian.rt.com

Группа из ученых Германии, Швейцарии, США, Испании, Австрии, Великобритании и России под руководством специалистов из клиники Шарите (Берлин) нашла особый вариант гена, регулирующий функции иммунной системы. Носители этого гена в два раза чаще попадают на ИВЛ при заражении коронавирусом. Речь идет о варианте гена HLA-C (а именно HLA-C*04:01). Этим геном обладают примерно 13% россиян.

Ученые из медколледжа Weill Cornell Medicine в Нью-Йорке выяснили, как коронавирус влияет на возникновение диабета. Коронавирус проникает в клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин, меняет их функцию при помощи рецептора ACE2, и не позволяет вырабатывать инсулин.

В Азербайджане возобновляют работу театры, кинотеатры и концертные залы. Однако посещать их можно только при наличии ковид-паспортов. Залы разрешено заполнять только наполовину.

Правительство ФРГ за время пандемии выделило €1,6 млрд на обеспечение бесперебойной работы центров вакцинации от коронавируса. Сейчас сокращают количество действующих в стране центров вакцинации, они переходят на формат работы мобильных бригад.

Фото: dw.com

В Украине избыточная смертность в прошлом году выросла на 6%. Это связано с тем, что во время пандемии серьезно нарушилась работа социальных и медицинских служб, что плохо повлияло на защиту здоровья других категорий больных.

Ольга Шагиева