В Роспотребнадзоре не исключили, что в Татарстан придет вирус гриппа

Фото: Максим Платонов

Пока среди заболевших ОРВИ в Татарстане не выделяют вирус гриппа, но он уже есть в других регионах России. Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина не исключила, что грипп появится и в республике.

— В этому году есть особенность эпидсезона по гриппу: мы ожидаем новые штаммы вируса гриппа, с которыми мы не сталкивались очень давно. Есть серьезная уверенность в части того, что если, вы помните, у нас в прошлом году не было больных гриппом, то в этом году с большой вероятностью такие пациенты появятся. И нужно понимать, что в сочетании с COVID-19 вирус гриппа представляет для человек крайне агрессивный вариант, — отметила Патяшина.

За неделю было выявлено 27 тыс. случаев ОРВИ, рост на 16% по сравнению с предыдущей неделей.