Онищенко: кампанию по вакцинации от COVID-19 необходимо завершить до декабря

В России в настоящее время привиты от коронавируса только 41% жителей страны. Кампания по вакцинации должна завершится до декабря, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Также в стране ведется вакцинация от гриппа. Из 70 млн людей, которых необходимо привить от вируса, вакцинировались лишь 13 млн, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Нам надо завершить кампанию по коронавирусу. У нас только 41% привитого населения двумя аппликациями от коронавируса. <…> Эту тему нам нужно закрыть до декабря месяца, — заявил он на заседании Совета ректоров вузов Юга России.

Сегодня глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что первым компонентом вакцины от COVID-19 привились более 49 млн россиян. Оба компонента препарата получили уже более 40 млн человек. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков днем отметил, что в России уровень вакцинации недостаточный.



Татьяна Леухина