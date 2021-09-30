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В Татарстане зарегистрированы еще пять случаев смерти от COVID-19

18:20, 30.09.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане зарегистрированы еще пять случаев смерти от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане подтвердили еще пять летальных случаев от коронавируса, сообщает Минздрав Татарстана.

Погибли три женщины 1935, 1947 и 1959 годов рождения и двое мужчин 1952 и 1969 годов рождения. Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Всего в Татарстане зарегистрировали 748 случаев смерти от коронавируса.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в Татарстане от коронавируса умерли четыре человека. В Татарстане за минувшие сутки выявили 61 новый случай COVID-19. Общее число заболевших достигло 27 060.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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