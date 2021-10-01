Патяшина о введении новых ограничительных мер в Татарстане: «Такие намерения есть, мы их обсуждаем»

Фото: Максим Платонов

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина ответила на вопрос о том, есть ли намерения ввести в Татарстане новые ограничения в связи с распространением коронавируса:

— Такие намерения есть, мы их обсуждаем. Я думаю, что на следующей неделе мы будет более предметно это обсуждать. Нам еще нужен анализ информации за эту полную неделю, чтобы посмотреть, какие группы чаще всего болеют.

Патяшина отметила, что все «сомнительные» мероприятия, которые не требуют первоочередного проведения, на сегодня откладываются и переносятся.

Также Патяшина не исключила введения в крупных залах QR-кодов о вакцинации против коронавируса и перенесении заболевания.

Глава Роспотребнадзора сегодня заявила, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Татарстане становится очень напряженной.