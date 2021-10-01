В Набережных Челнах все-таки состоятся мероприятия в честь пожилых людей и учителей

В Набережных Челнах все-таки отметят Международный день пожилых людей и Всемирный день учителя. Правда, мероприятия отпразднуют не в крупных ДК, а в других учреждениях.

«Мы не проводим мероприятия с большим скоплением людей, а именно в ДК «Энергетик», ДК «Камаз», концертном зале имени Сары Садыковой. Однако мероприятия будут проводиться в учреждениях образования, спорта, культуры, здравоохранения. Конечно, предприятия будут приглашать своих ветеранов, чествовать и проводить свои, в рамках предприятия, праздники», — рассказал заместитель руководителя Исполнительного комитета Рамиль Халимов.

В начале этой неделе исполком в Набережных Челнах сообщил, что отменил проведение массовых мероприятий в связи с напряженной обстановкой с коронавирусом. Решение принято мэром города Наилем Магдеевым по итогам совещания оперативного штаба по противодействию распространения COVID-19, главный санитарный врач Ильгизяр Бариев выступил против проведения массовых мероприятий и праздников.



Ольга Шагиева