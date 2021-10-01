Число нарушений антиковидных мер в организациях Татарстана за год увеличилось более чем в два раза

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина заявила, что число нарушений антиковидных мер в организациях за год увеличилось более чем в два раза.

— Мы с вами ковидные меры соблюдаем уже больше года. Вот, если сравнить сентябрь 2020 года и сентябрь 2021 года, количество в этой части увеличилось в два с половиной раза. Это и есть, наверное, такой итог, когда мы говорим, что все расслабились, все утомились и все нарушают антиковидные меры. И эта расслабленность настораживает, потому что она идет на фоне очень низкого охвата вакцинацией против COVID-19, — выразила обеспокоенность Патяшина.

За последнюю неделю проверили 251 объект, 40 работали с нарушениями. Два объекта общепита в Нижнекамске и Альметьевск временно закрыли.