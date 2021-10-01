Патяшина: эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Татарстане становится очень напряженной

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Татарстане становится очень напряженной и вызывает беспокойство, сообщила в пятницу руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

— Мы фиксируем рост числа заболевших у в течение последних четырех недель. И в среднем еженедельно мы регистрируем на 10% заболевших больше в нашей республике, — отметила она.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за сутки выявили 63 случая заражения коронавирусом, с нарастанием выявлено 27 123 случая.

Замминистра здравоохранения республики — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков подтвердил, что ситуация напряженная, система здравоохранения работает с чрезвычайно высокими нагрузками.

Всего от коронавируса выздоровели 23 280 человек.